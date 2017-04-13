Adıyaman'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Adıyaman'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.





Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.





Ekipler, Malatya Asliye İlamat Masasınca "4733 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan İsmet A'nın (36) kent merkezine giriş yaptığı ihbarını aldı.



Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü Gölbaşı Caddesi üzerinde bir otomobilde gözaltına aldı.