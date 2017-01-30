Adıyaman'da Kaza: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, biri ağır 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Atatürk barajı yolu üzerinde Ekrem Atalay (23) yönetimindeki 63 M 5735 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.



Kazada yaralanan sürücü Atalay ve araçtaki Ali Göçer (17) 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan Atalay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin aracı kaldırmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.