Adıyaman'da Kavga

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da Kavga

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzeri İl Halk Kütüphanesi yakınlarında, iki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olayda yaralanan Mehmet K, polis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kavgaya karıştığı ileri sürülen Mehmet A, Abdurrahman Y. ve Mahmut Y. gözaltına alındı.

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