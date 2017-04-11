Adıyaman'da Kavga

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzeri İl Halk Kütüphanesi yakınlarında, iki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.



Olayda yaralanan Mehmet K, polis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.



Kavgaya karıştığı ileri sürülen Mehmet A, Abdurrahman Y. ve Mahmut Y. gözaltına alındı.