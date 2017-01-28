Adıyaman'ın Besni ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 35 kişi tedavi altına alındı.
İki gündür etkisini sürdüren lodos nedeniyle 35 kişi gazdan zehirlendi.
Zehirlenenler, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmeleri
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 35 kişi tedavi altına alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 35 kişi tedavi altına alındı.