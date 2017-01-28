Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmeleri

Kahta ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kahta ilçesi Yeni Mahallede yaşayan Adem Pirçek (24) ve Hülya Pirçek (24) ile Çobanlı Mahallesi'nde ikamet eden Bünyamin Karabiber (19) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.



Ailelerin durumu sağlık ekiplerine bildirmeleri üzerine vatandaşlar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.