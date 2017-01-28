Adıyaman'da Karbonmonoksit Kehirlenmeleri

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 15 kişi tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, etkisini sürdüren lodos nedeniyle Malazgirt, Mezarlık ve İmamağa Mahalleleriyle Kömür beldesinde karbonmonoksit gazından 15 kişi zehirlendi.



112 Acil Servis ekiplerince, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan vatandaşlardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.