Adıyaman'da Kar Yağışı

Gölbaşı ilçesine bağlı 9 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.





Gölbaşı Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, dün gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Akçabel, Aktoprak, Cankara, Hamzalar, Meydan, Karabahşılı, Örenli, Yaylacık ve Yukarı Karakuyu köyleriyle ulaşımın sağlanamadığını, kar yağışının durmasının ardından yol açma çalışmalarına başlanacağını kaydetti.



Zadeleroğlu, acil durum olduğunda kapalı olan köy yollarına anında müdahale edebileceklerini belirterek, şu anda ilçe genelinde sıkıntılı bir durumun olmadığını ifade etti.