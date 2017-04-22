Adıyaman'da kapkaç şüphelileri gözaltında



ADIYAMAN'da, 86 yaşındaki Gülizar Kırıkdaş'ın kolundaki çantayı kapkaç yapmak isterken çevredekiler tarafından yakalanan 2 şüpheli polis tarafından gözaltana alındı.



Olay, öğle saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. olda yürüyen Gülizar Kırıkdaş'a yaklaşan yaşları 18'den küçük 2 genç, kadının kolundaki çantayı alıp kaçmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar tarafından yakalanan Sefa D. ve Hakan T., ihbarla gelen polise teslim edildi. Yaşlı kadının çantasında bulunan cep telefonu ile 20 lira parası teslim edilirken, Sefa D. ve Hakan T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.