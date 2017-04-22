Adıyaman'da "Kapkaç" İddiası

Adıyaman'da "kapkaç" suretiyle hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kapkaç şeklinde çanta hırsızlığı olayına karıştığı ileri sürülen S.D. ve H.T'yi takibe aldı.



Ekipler, şüphelileri Eskisaray Mahallesi'nde kısa süre içerisinde gözaltına aldı.



Zanlıların, Gülizar K'nin çantasını alıp kaçtıkları belirlendi.



Ekipler, Gülizar K'ye eşyalarını teslim etti.