Adıyaman'da Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Adıyaman'da 800 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında durumundan şüphelendikleri İbrahim B. idaresindeki 27 ACH 15 plakalı tırı durdurdu.



Tırın dorsesinde yapılan aramada Samsun'dan Adıyaman'a getirilen ve kaçak olduğu belirlenen 800 kilogram tütün ele geçirildi.



Şüpheli gözaltına alındı. Kaçak tütünün Adıyaman'da işlendikten sonra piyasaya sürüleceği öğrenildi.