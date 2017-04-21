Adıyaman'da Kaçak Sigara Operasyonu

Adıyaman'da, bir otomobilde 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Adıyaman'da Kaçak Sigara Operasyonu

Adıyaman'da, bir otomobilde 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman- Şanlıurfa karayolundaki kontrol noktasında durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Suriye plakalı olduğu belirlenen otomobilde arama yapan ekipler, 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Suriye uyruklu sürücü Muhammed O. gözaltına alındı.

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