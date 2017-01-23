Adıyaman'da inşaattan düşen 2 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden bir fabrikada inşaat işçisi olarak çalışan Mustafa Karataş (25) ve Ziya Tuluk, dengelerini kaybederek 7 metre yüksekliğinden yere düştü. Yaralı işçiler, olay yerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Adıyaman'da İnşaattan Düşen 2 İşçi Yaralandı
Adıyaman’da inşaattan düşen 2 işçi yaralandı.
Adıyaman'da inşaattan düşen 2 işçi yaralandı.
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