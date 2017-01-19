Adıyaman'da İnşaat Kazası: 1 Yaralı

Kahta ilçesinde yapımı devam eden inşaatın birinci katından düşen işçi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Narince köyünde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Hasan Yorgun (45), dengesini kaybederek birinci kattan düştü.



Çevresindekilerin haber vermesi üzerine Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Yorgun'un hayati tehlikenin bulunduğu öğrenildi.



Yaralı işçi daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.