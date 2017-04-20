Adıyaman'da "İngilizce Festivali ve Dil Köyü" Projesi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "İngilizce Festivali ve dil köyü" projesi kapsamında ortaokul ile lise düzeyindeki öğrenciler yarışıyor.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda öğrenciler İngilizce kitap okuyor, topluluk önünde İngilizce konuşuyor ve İngilizce skeç düzenleyip İngilizce şarkı söylüyor. Bu yıl 5. düzenlenen projenin ilk etabında 5. 6. 7. ve 9. sınıfta okuyan 5 bin öğrenciye İngilizce kitaplar verilerek okumaları sağlandı. 5 bin öğrencinin katıldığı ön eleme sınavında başarılı bulunan 450 öğrenci Mevlana İlkokulunda final sınavına girdi. Final sınavında öğrencilere okudukları kitap hakkında çeşitli sorular soruldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi yetkililerinin ve projede görev alan komisyon üyelerinin de hazır bulunduğu sınavda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner ile Selahattin Öztürk bazı izlenimlerde bulundu.



Yapılan proje ile yabancı dil eğitimine olan ön yargıyı kırmak istediklerini belirten Ar-Ge Proje Koordinatörü Merve Aygün, "Yazar Fran Lebowitz'in ünlü sözü (konuşmadan önce düşün, düşünmeden önce oku) gölgesinde projemizi gerçekleştirdik. Erken yaşlarda yabancı dil öğrenmek öğrencilerin zihinsel ve duyusal üstünlüklerini olumlu yönde etkilemektedir. Genel problemimiz okuduğumuzu anlayamama olduğu için bu problemi daha erken yaşlarda çözmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizi yabancı dil eğitiminde istenilen seviyeye getirmek ve yabancı dile olan ön yargıyı kırarak yabancı dili öğrencilerimize sevdirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Mayıs içerisinde projenin 2. ve 3. ayağı olan İngilizce skeç ve şarkı yarışması ile topluluk önünde İngilizce konuşma yarışması yapılacak. - ADIYAMAN