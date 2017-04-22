Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, öğleden sonra Adıyaman- Kahta karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Öztürk yönetimindeki 02 BE 284 plakalı otomobil ile Mahmut Taşar'ın kullandığı 02 AC 006 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmayla 02 AC 006 plakalı otomobil, şarampolden yuvarlandı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Zahide Taşar ve Abdurrahman Taşar yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğ belirtildi.