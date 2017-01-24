Adıyaman'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

ADIYAMAN'da, girdiği evden 2 bin lira para çalan şüpheli, polislerin 40 güvenlik kamerasını incelemesinin ardından kimliği saptanarak yakalandı.



Olay, dün gece Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kimsenin olmadığı sırada girdiği evden 2 bin lira parayı çalan şüpheli kaçtı. Döndükleri evde hırsızlığı fark eden ev sahiplerinin ihbarıyla olay yerine gelen polis, parmak izi araştırması yaptı ve çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İnceleme sonunda polis, hırsızlığın aynı suçtan daha önce de işlem yapılan M.U. olduğunu belirledi. Kimliği saptanan M.U., evinde gözaltına alındı ve sorgulamasının ardından 'hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. - Adıyaman