Adıyaman'da, Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

ADIYAMAN'da, 3 işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheliden 1'i yakalandı.



Kent merkezinde 3 işyerinden 3 bilgisayar çalınmasına yönelik polis tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve parmak izi incelemesinin ardından hırsızlığı yapan şüphelilerin A.Ç. ve O.Ç. olduğunu belirledi. Şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenleyen polis O.Ç.'yi, çalıntı bilgisayarlarla yakaladı. A.Ç.'nin halen arandığı hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan O.Ç. sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.



