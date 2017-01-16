Adıyaman'da, Hırsızlık Şüphelileri Adliyeye Çıkarıldı

ADIYAMAN'da, otomobilden ses sistemini çalan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Küçük Sanayi Sitesi'nde park halinde olan sahibi ve plakası öğrenilemeyen otomobilden dün gece kimliği belirsiz kişilerce ses sistemi çalındı. Sabah sahibinin fark etmesiyle hırsızlık polise bildirildi. Olay yerine gelen polis tarafından güvenlik kamerası kayıtları inceledi. Görüntülerde kimliği saptanan Güvenlik kamerasını inceleyen polis şüphelilerin A.G.Y., S.K. ve H.Ç. olduğunu saptadı ve çaldıkları ses sistemini satmak isterken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.