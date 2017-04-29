Adıyaman'da Hırsızlık İddiası

Adıyaman'da bir iş yerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hocaömer Mahallesi'nde M.U, ait iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kent merkezinde durdurulan otomobilde olayın şüphelileri Emrah K, Bayram T, Mehmet T. ve Orhan B. yakandı.



Araçta yapılan aramada, cep telefonları ve eşyalar ele geçirildi.