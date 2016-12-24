Adıyaman'da Hırsızlık - 4 Kişi Tutuklandı

Adıyaman'da 3 ayrı iş yerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Alitaşı, Altınşehir ve Siteler mahallerindeki 3 farklı iş yerinden 7 bin 400 lira ve 15 bin lira değerinde sigara ile 5 Cumhuriyet altını çalındığı bilgisine ulaştı.



Bunun üzerine çalışma yürüten ve çevredeki güvenlik kameraları inceleyen ekipler, söz konusu hırsızlık olaylarını H.U, M.A.S, H.Y, T.Ç, M.A, Z.Ö. ve A.D'nin gerçekleştirdiğini tespit ederek şüphelileri gözaltına aldı.



Adıyaman Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.U, M.A.S, H.Y. ve T.Ç. tutuklanırken diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.