Adıyaman'da heyelan...Köy yolları ve köprüler hasar gördü



ADIYAMAN - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı gece saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir çok köy yolunda hasarlar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Adıyaman'da yağan şiddetli yağmur yağışından dolayı Çelikhan ilçesine bağlı Mutlu, Yeşilyayla, Askerhan, Korucak, Karaçayır, Karagöl, Şerefhan, Bozgedik, Kalecik, Gölbağı, Aksu, Recep, İncirli, Yağızatlı, Yeşiytepe Köyleri ve bağlı mezralar ile Sincik ilçesine bağlı İnlice beldesinin köy grup yolları, yağıştan dolayı heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelandan dolayı yollardan çökmeler, köprülerde hasarlar ve menfezler yerinden koparak suyla beraber sürüklendi.

Yaşanan olay sonrasında olay yerine çok sayıda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen ekipler hemen çalışmalar başlattı. Ölen ve yaralanın olmadığı olay sonrası olay yerinde açıklamalarda bulunan konuyla ilgili çalışma başlattı.

Can kaybının olamadığını söyleyen Çelikhan İlçe Özel İdaresi Müdürü Abdurrahman Öğüt,"Bu gece saat 3,5 sıralarında meydana gelen aşırı yağış nedeniyle ilçemiz köy yollarında büyük hasarlar oluşmuştur. Özellikle Aksu, Recep, yağızatlı, Yeşiltepe grup yolu, Bulutlu, Askerhan, Fatih, Karagül grup yolu, Gülbağ, Düzağaç, köy grup yolu, Çelikhan, Çatbarajı, İçmece Köyü Grup Yolu, Şerefhan Grup yolunun tamamında hasar oluşmuştur. Çoğu köy yolumuzun menfezleri takınmış bazı yerlerde 80 metre uzunluğundaki menfezlerimizde uçmuştur. Şuan sel götürmüştür. Yol açma çalışmaları hızla devam etmektedir" dedi.

Aksu Köyünden bir vatandaş ise,"Saat 4 civarlarında yoğun yağış oldu. Bende zaten yatıyordum biri beni aradı sel oldu. Ben kalkıp geldim bu bizim ilerideki evlere orada baktım zaten hasar vardı. Bir araç yolda hasar olmuştu. Arabada bulunan aileyi alıp evlere götürdük. Sabah erkenden özel idare ekiplerini aradım geldiler sağolsunlar şuanda çalışmalar var" ifadelerini kullandı.