Adıyaman'da Heyelan (3)

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde sabaha karşı etkili olan sağanak nedeniyle 20 köy ve bağlı mezrada heyelan meydana geldi.



Bölgede etkisini gösteren sağanak özellikle Çelikhan-Malatya karayolunda heyelana neden oldu. Güzergahtaki bazı köprülerde hasar meydana geldi, menfezlerde yer yer çökmeler yaşandı.



Vali Abdullah Erin başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yürüttü. Ekipler, sabahtan bu yana kapanan köy yollarını iş makineleriyle açmaya çalışıyor.



Çelikhan İlçe Özel İdaresi Müdürü Abdurrahman Öğüt, gazetecilere, sabaha karşı aşırı yağış nedeniyle oluşan heyelanın hasara yol açtığını söyledi.



Aksu, Recep, Yeşiltepe, Mutlu, Askerhan, Fatih, Gölbağ ve Düzağaç gibi köy yollarının büyük ölçüde hasar gördüğünü belirten Öğüt, "Menfezler tıkandı. Yollarda büyük bir sıkıntı var. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.