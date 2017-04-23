Adıyaman'da, Hasta Çocuklara 23 Nisan Etkinliği
Adıyaman'da, hasta çocuklara 23 Nisan etkinliğiADIYAMAN Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Adıyaman'da, hasta çocuklara 23 Nisan etkinliği
ADIYAMAN Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan çocuklar için ekinlik düzenlenerek hastane koridorları ve çocukların odaları süslendi. Odaları gezen İdari Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Turan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Nilgün Şahin, hasta çocuklara oyuncak dağıttı.
Hastanenin İdari Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Turan, "Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde bizde çocuklarımızın yani hastanede yatan çocuklarımızın gününü kutladık onlara çeşitli hediyeler vererek onlarında yalnız olmadığını hissettirmeye çalıştık. Bundan sonrada bu tür etkinliklerimiz çocuklarımız için devam edecektir" dedi.
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Nilgün Şahin ise, şunları söyledi:
"Hastanemizde tedavi gören çocuklarımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını izlemeye gidemeyecekleri için onara 23 Nisan sevincini hastanemizde yaşatmak istedik ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza oyuncak hediye ettik. Onlarla beraber bizler de mutlu olduk."
Hastanede tedavi gören çocukların yakınları ise, hastane yönetimine bu çalışmalarından dolayı teşekkür etti.