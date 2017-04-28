Adıyaman'da Hafızlar İcazet Programı Yapıldı

Adıyaman İl Müftülüğünce Hafızlık İcazet Programında Kur'an kursu eğitiminde sertifika alan hafızlar taçlandırıldı.



Türkiye Petrolleri Konferans salonundaki programda 27 kız ve 7 erkek öğrenci hafızlık sertifikasını aldı.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Grup Ravza ve ilkokul öğrencileri ilahi seslendirdi.



Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, programda yaptığı konuşmada, hafız öğrencilere başarılarının devamını dileyerek, Kur'an kurslarında hafız olan öğrencilere başarılı bir şekilde eğitim vermeye çalıştıklarını söyledi.



Hafızlığın çok önemli bir görev olduğunu belirten Öztürkçü, şöyle konuştu:



"Adıyaman il ve ilçelerinde 4 kız ve 4 erkek hafızlık Kur'an kursu var. Bayan hafızlık Kur'an kursunda 131 öğrencimiz, erkek hafızlık Kur'an kursunda ise 149 öğrencimiz bulunuyor.



Ehli sünnet çizgisi



Peygamber efendimiz bizlere iki şey bırakmış. Bu emanetlere sahip çıkmamızı ve bu emanetleri en güzel şekilde korumamızı tavsiye etmiştir. Bunlardan biri Allah'ın kitabı Kur'an Kerim, bir diğeri de efendimizin ehlibeyti onun sünneti seniyesidir."



Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet içi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Kadir Dinç ise bu anlamlı günde Adıyaman'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.



Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu da program kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan öğrencilere hediyelerini verdi.



Program sonunda da Kur'an kursu hocaları 34 öğrenciye taç taktı.