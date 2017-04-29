Adıyaman'da güvenlik güçleri PKK'lı teröristleri köşeye sıkıştırdı



ADIYAMAN - Adıyaman'da polis ve jandarma ekipleri, PKK-KCK terör örgütü üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda, bir grup PKK'lıyı kırsal alanda köşeye sıkıştırdı. Çıkan çatışmada, teröristlerin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Adıyaman'da PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, bir grup teröristi Çamyurdu-Yazıbaşı arasındaki kırsal alanda sıkıştı. Yapılan teslim ol çağrılarına ateş ile karşılık veren terörist grubu ile çatışmaya girildi. Terörist grubun etkisiz hale geldiği belirtilirken,

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, terörist grubun etkiiz hale getirildiği belirtilerek, "Emniyet Müdürlüğümüzün İl Jandarma Komutanlığımız ile birlikte gerçekleştirdikleri planlı çalışmalar neticesinde, 29.04.2017 Cumartesi günü sabah saatlerinde merkeze bağlı Çamyurdu-Yazıbaşı arasındaki kırsal alanda bulundukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensupları, güvenlik kuvvetlerimizin hava destekli operasyonu sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik kuvvetlerimizce müştereken koordinasyon içerisinde yürütülen operasyonla ilgili gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır" denildi.

(AA-SD-