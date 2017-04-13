Adıyaman'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 20 ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



İnlice Beldesi İmam Hatip Ortaokulunda taşımalı sistemle eğitim gören 20 öğrenci, mide bulantısı, yüksek ateş ve baş ağrısı şikayetiyle Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı.



Öğrencilerin çoğunun tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.



İnlice Belediye Başkanı Mehmet Yakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.



Yakan, "Önemli bir sağlık sorunları yok. Bir saat müşahede altında tutulacaklarını öğrendim. Çocuklar, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kuru fasülye ve pilavdan etkilenmişler." diye konuştu.