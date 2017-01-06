Adıyaman'da Gençlerden Haleplilere Yardım Eli

Kahta Gençlik Merkezi gönüllüleri, esnaftan topladıkları altı koli elbiseyi yardım çadırına teslim etti.



Kahta ilçesinde Yüzüncü Yıl Parkı'nda Kahtalı sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan çadırda "Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimledir" adlı yardım kampanyasına Kahta Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından toplanan yardımlar görevlilere verildi.



Kahta Gençlik Merkezi gönüllüleri, Suriye'de altı yıldan beri süren iç savaştan dolayı savaş mağduru olan kardeş Halep halkına yardım etmek için başlatılan kampanyalar kapsamında çalışma başlattıklarını söyledi.



Genç gönüllüler, hazırladıkları altı koli giyecek yardımını Halep için kurulan yardım çadırına götürerek makbuz karşılığında teslim etti.



Kahta Gençlik Merkezi genç gönüllüleri adına konuşan Yusuf Demirgüç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki çığlıklara sessiz kalmadıklarını belirterek, yardım kampanyasına destek vermek için büyük çaba gösterdiklerini ve bunun sonucunda 200 çocuğa giydirecek kıyafet topladıklarını ifade etti.



Kahta Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut ise Kahta Gençlik Merkezi genç gönüllüleri tarafından yardım kampanyasına destek vermek için kıyafet topladıklarını, gençleri bu davranış ve duyarlılıktan dolayı tebrik ettiklerini kaydetti.