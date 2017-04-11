Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu: 2 Gözaltı

Adıyaman'da, bir apartman dairesine yapılan fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesinde bir apartman dairesinde fuhuş yapıldığı bilgisini alan Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen adrese gitti. İhbar üzerine fuhuş operasyonu gerçekleştiren polis ekipleri fuhuşa aracılık yapmak suçundan Z.D. (27), ile fuhuş yapan F.A. (31), isimli iki kadını gözaltına aldı.



Gözaltına alınan kadınlar sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne getirildi. Gözaltındaki iki kadından F.A'ya idari para cezası uygulanırken Z.D'ye ise adli işlem yapıldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN