Adıyaman'da dün ekmek fırınının kurşunlanmasına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı.
Saldırının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.H.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kamera kayıtlarında fırının önüne gelen şüphelinin pompalı tüfekle ateş açması yer alıyor.
Bahçelievler Mahallesi 266. Sokak'ta faaliyet gösteren ekmek fırını, dün içeride işçilerin bulunduğu sırada M.H.Y. tarafından kurşunlanmıştı.
Adıyaman'da Fırının Kurşunlanma Anı Kamerada
Adıyaman'da dün ekmek fırınının kurşunlanmasına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı.
Adıyaman'da dün ekmek fırınının kurşunlanmasına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı.
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