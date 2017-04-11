Adıyaman'da Fetö/pdy Soruşturması

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.



6 Nisan'da gözaltına alınan, örgütün infaz koruma memurlarının sözde imamı olduğu belirtilen Mehmet D. ile adliye çalışanı sosyolog Mehmet Y. esnaf mütevelli heyetinde bulunan Mehmet G. ve sözde eski il imamının eşi Sibel B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.