Adıyaman'da Fetö/pdy Operasyonu

Adıyaman'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.



Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonları kapsamında Adıyaman'da 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından emniyet imamları gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin sivil ve öğretmen oldukları öğrenildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADIYAMAN