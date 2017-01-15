Adıyaman'ın Besni ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 2 kişi gözaltına alındı.
Besni Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Besni ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli sivil memur Murat Ö. ile Besni Devlet Hastanesinde görevli göz doktoru Ramazan Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Zanlılar, evlerinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.
Adıyaman'da Fetö/pdy Operasyonu
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 2 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 2 kişi gözaltına alındı.
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