Adıyaman'da Fetö Operasyonuna 4 Tutuklama
ADIYAMAN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
ADIYAMAN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen perşembe günü Mehmet D., Mehmet Y., Mehmet G. ve Sibel B. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.
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