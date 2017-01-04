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Adıyaman'da Fetö Operasyonu

Adıyaman'da Fetö Operasyonu

Adıyaman'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, 5 emniyet amiri tutuklandı.

Adıyaman'da Fetö Operasyonu

Adıyaman'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, 5 emniyet amiri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, emniyet amiriyken açığa alınan 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Terör, PDY, FETÖ
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