Adıyaman'da Fetö Operasyonu: 4 Gözaltı

ADIYAMAN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.