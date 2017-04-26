Adıyaman'da Fetö'den 5 Tutuklama

ADIYAMAN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; Nesibe Ç., Fatma U., Havva K., Neşe O. ve Hacer A. tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Adıyaman