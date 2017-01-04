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Adıyaman'da Fetö'den 5 Polis Müdürüne Tutuklama

Adıyaman'da Fetö'den 5 Polis Müdürüne Tutuklama

ADIYAMAN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 emniyet amiri, çıkarıldakları mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da Fetö'den 5 Polis Müdürüne Tutuklama

ADIYAMAN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 emniyet amiri, çıkarıldakları mahkemece tutuklandı.

15 Temmuz darbe girişimin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nde Emniyet Amiri iken açığa alınan 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevinde konuldu.

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