Adıyaman'da Fair-play Coşkusu
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair-Play Üniversiteler Kervanı 33. ziyaretini Türkiye’nin en genç ve en hızlı büyüyen üniversiteleri arasında yer alan Adıyaman Üniversitesi’ne gerçekleştirdi.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair-Play Üniversiteler Kervanı 33. ziyaretini Türkiye'nin en genç ve en hızlı büyüyen üniversiteleri arasında yer alan Adıyaman Üniversitesi'ne gerçekleştirdi.
Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda yapılan panele Adıyaman protokolünün de aralarında bulunduğu, Adıyaman Üniversitesi akademik kadrosu, Adıyaman Üniversitesi BESYO öğrencileri, ortaokul öğrencileri ile birlikte 7'den 70'e, 500 kişi katıldı.
Dünya Ödülü kazanan Karikatür Sergisi büyük ilgi gördü
Panel öncesi Dünya Fair-Play Konseyi tarafından Fair-Play "Tanıtım" dalında büyük ödül kazanan Dünya Karikatür Sergisi, Fair-Play Üniversite Kervanı üyeleri ile Vali Yardımcısı Onur Kökçü, Rektör Prof. Dr. M.Talha Gönüllü ve Metropolit Melki Ürek tarafından açıldı. Öğrenciler ve katılımcılar ödüllü karikatür sergisini büyük bir beğeni ile gezdi.
Adıyaman Üniversitesi'nde gerçekleşen panelde TMOK (Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi) tanıtım standı ve Hacı Bekir standı büyük ilgi görürken, kervan sponsoru Spor İstanbul'un tanıtımı yapıldı ve öğrencilere ücretsiz olarak kitap, broşür ve rozet dağıtıldı.
Rektör Gönüllü: "Fair-Play'i hayatımızın geneline yaymalıyız"
Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.Talha Gönüllü, "Fair-play her alanda çok önemlidir. Sadece spor alanında bakarsak yanılmış oluruz. Fair-play'ı hayatımızın geneline yaymamız gerekiyor. Biz bunu en iyi şekilde yapan milletlerden biriyiz. Bu nedenle çeşitli kültürel varlıklara sahip olup, güzel sonuçlar ortaya çıkardık. Türk denince tanımayan, bilmeyen, duymayan yoktur dünyada. Bizler bedenimizden önce ruhumuzu eğitmeliyiz. Atalarımızın da en büyük özelliği buydu. Zayıfı ezmedik, küçük ve büyüğümüzü bildik. ve doğruluğu hayat felsefemiz temin ettik. En önemli yaşam biçimi budur" dedi.
Rektör Gönüllü'nün konuşmasının ardından organizasyona katkı veren BESYO Müdürü Yrd. Doç.Dr. Fatih Murathan, Yrd. Doç. Dr. Aykut Dündar, Yrd. Doç. Dr. Ümit Yetiş, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Koç, Yrd. Doç. Dr. Kürşat Yusuf Aytaç, SKS Daire Başkanı Harun Reşit Benli, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Araştırma Görevlisi Murat Yılmaz'a kervan üyeleri tarafında fair-play hizmet madalyası ve sertifikaları verildi.
İsmail Akçay, Fair-Play, sporda başarı ve vatan sevgisini anlattı
Fair-Play Üniversiteler Kervanın tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren paneli Adıyaman Vali Yardımcısı Onur Kökçü, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, Rektör Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir, Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Ali Aydın, Adıyaman Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi Bölge Metropoliti Mor Grigoryos Melki Ürek ilgi ile izledi ve panel sonunda tüm katılımcılar Fair-Play andını birlikte okuyarak, "Huzur ve Barış Şehri" Adıyaman'ın Fair-Play Gönüllüsü oldu.
Moderatörlüğünü BESYO Müdürü Yrd. Doç.Dr. Fatih Murathan'ın yaptığı panelde kervan ekibinden Erdoğan Arıpınar, Haldun Domaç, Semra Demirer, Teoman Güray ve Remzi Yılmaz değişik bakış açılarından yaklaşarak öğrencilere Fair-Play'i çok özel sunumlar eşliğinde anlattı.
Fair-Play Üniversiteler Kervanı'nda yer alan, Türkiye'nin Olimpiyatlarda maraton branşında kazandığı en büyük başarıya imza atan, 1968 Meksika Olimpiyatları dördüncüsü İsmail Akçay ise katılımcılara, iyi bir şampiyon olmak için neler yapılmasını gerektiğini anlatırken, bayrak ve ülke sevgisini vurguladı.
Kervandan Valilik ve Belediyeye ziyaret
TMOK Fair-Play Üniversiteler Kervanı Adıyaman'da Vali Abdullah Erin, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.Talha Gönüllü'yü de makamında ziyaret etti ve Fair-Play hizmet madalyası takdim etti.
TMOK Fair-Play Üniversiteler Kervanı 2017 yılının dördüncü, genelde 34. ziyaretini Sakarya Üniversitesi'ne gerçekleştirecek. - ADIYAMAN