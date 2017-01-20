Adıyaman'da F-16 Destekli Terör Operasyonu

Adıyaman'da merkeze bağlı Akçalı Köyü kırsalında jandarma ekipleri F-16 savaş uçağı ve askeri helikopterler ile operasyon düzenledi.

İHA GÖRÜNTÜ ALDI

Adıyaman Valiliği tarafından 12-26 Ocak tarihleri arasında 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilen alanların içerisinde olan Akçalı Köyü kırsalında sabaha karşı terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. İnsansız Hava Aracı tarafından Akçalı kırsalında 5-6 kişilik terörist grubun görüntüsü alındı.

F-16 ATIŞ YAPTI

İHA tarafından yerleri tespit edilen terörist gruba yönelik sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan F-16 jet tarafından belirlenen bölgeye atış yapıldı.

ÖZEL HAREKAT İNDİRİLDİ

Bölgeye savaş uçağı tarafından bırakılan bomba sonrasında skorsky ve kobra tipi helikopterler havalandı. Helikopterler bölgeye jandarma özel harekat timlerini indirdi. Operasyona polis özel harekat polisleri de destek verdi.

BÖLGE KOMUTANI YÖNETİYOR

Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş tarafından yönetilen operasyonda çok sayıda asker ve polis görev alıyor. Bombalanan bölgeyi çembere alan güvenlik güçleri, çemberi daraltarak ilerliyor. Arazi taramasını başlatan güvenlik güçleri olası tuzaklamalara karşı temkinli ilerliyor.

GİRİŞLERE İZİN VERİLMİYOR

Operasyon bölgesine giden tüm yollar güvenlik güçleri tarafından kapatıldı. Bölgede operasyonlar sürerken, güvenlik güçleri bölgeye kimseyi bırakmıyor.