Adıyaman'da Evine Silahla Giden Korucu Polisi Harekete Geçirdi

Adıyaman kent merkezinde uzun namlulu silahla görülen güvenlik korucusu, polis ekiplerini harekete geçirdi.



Alınan bilgiye göre, Kayalık Mahallesi'nde vatandaşlar, bir kişinin uzun namlulu silahla gezdiği yönünde "155 Polis İmdat" hattına ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, ihbar edilen kişinin bulunduğu binaya girdi.



Yapılan incelemede, uzun namlulu silahla gezen kişinin güvenlik korucusu Abuzer O. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince uyarılan ve konuyla ilgili ifadesine başvurulan güvenlik korucusu, evine girip çıktığını belirtince serbest bırakıldı.