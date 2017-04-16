Adıyaman'da 'Evet' Kutlaması

ADIYAMAN'da, anayasa değişikliği referandum unda resmi olmayan sonuçların açıklamasının ardından Ak Partililer kutlama yaptı.



Referandumda 'Evet' oyu çıkan kentte, Ak Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı. Milletvekilleri Adnan Boynukara ile Salih Fırat, Ak Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez ve Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'nun da yer aldığı kutlamalarda, kalabalık uzun süre sevinç gösterisinde bulunup daha sonra araçlarıyla şehir turu attı.



- Adıyaman