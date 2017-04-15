Adıyaman'da Esrar Operasyona Tutuklama
Adıyaman'da esrar operasyona tutuklamaADIYAMAN'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mehmet E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adıyaman'da esrar operasyona tutuklama
ADIYAMAN'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mehmet E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda polis, girdiği evde Mehmet E.'nin üstünde 4 paket, sobada ise 26 paket esrar ele geçirdi. Esrara el konulurken Mehmet E., gözaltına alındı. Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.