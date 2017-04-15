Adıyaman'da esrar operasyona tutuklama



ADIYAMAN'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mehmet E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda polis, girdiği evde Mehmet E.'nin üstünde 4 paket, sobada ise 26 paket esrar ele geçirdi. Esrara el konulurken Mehmet E., gözaltına alındı. Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.