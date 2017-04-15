Adıyaman'da Esrar Operasyona Tutuklama
ADIYAMAN'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Mehmet E., tutuklandı.
ADIYAMAN'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Mehmet E., tutuklandı.
Kent merkezinde, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda polis, girdiği evde Mehmet E.'nin üstünde 4 paket, sobada ise 26 paket esrar ele geçirdi. Esrara el konulurken Mehmet E., gözaltına alındı. Emniyette ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.
- Adıyaman