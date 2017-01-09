Adıyaman'da Eğitime Kar Engeli

Adıyaman'ın Çelikhan, Gerger, Tut ve Besni ilçe merkezlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya, yoğun kar yağışının devam ettiği ilçede okulların bugün olduğu gibi yarın da tatil edildiğini söyledi.



Gölbaşı ilçesinde ise ilçeye bağlı köylerde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği öğrenildi.