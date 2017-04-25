Adıyaman'da Dünya Sıtma Günü Kutlandı

Adıyaman İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 'Dünya Sıtma Günü' etkinlikleri kapsamında ilkokul çocuklarına bilgiler verildi.



Dünya Sıtma Günü' etkinlikleri kapsamında 100.Yıl İlköğretim Okulu bahçesinde öğrencilere sıtmayla ilgili bilgi veren Halk Sağlığı Müdürlüğü görevlileri, öğrencilere Sıtma Hastalığının önemini ve hastalık sonrası yapılması gerekenleri anlattı. Yapılan bilgiler sonrasında İl Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, sağlık görevlileri ve çok sayıda kişi katıldı.



Yapılan bilgilendirmeler sonrasında İl Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan ve beraberindekiler tartan pistine kadar yürüyüş gerçekleştirdi. - ADIYAMAN