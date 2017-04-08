Adıyaman'da Depodan Tütün Hırsızlığı

Adıyaman'da bir depodan tütün çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Siteler Mahallesi'nde bulunan bir tütün deposundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Ekipler, depodan 7 bin 500 bin lira değerindeki tütünü çaldığı iddia edilen Ebubekir P., Musa K. ve Umut Ö'yü takip ederek, Siteler Mahallesi'ndeki depoda suçüstü yakaladı.



Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere, emniyete götürüldü.