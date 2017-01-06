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Adıyaman'da Deaş Operasyonu

Adıyaman'da Deaş Operasyonu

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman'da Deaş Operasyonu

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ üyelerinin kaldığını tespit ettiği evlere operasyon düzenledi.

Operasyonda A.P, M.P, H.A, M.Ç, A.P. ve K.K. gözaltına alındı. Zanlıların evlerindeki aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Sağlık, Terör
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