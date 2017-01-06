Adıyaman'da, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat polisleri eşliğinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Evlerinde arama yapılan ve bazı örgütsel döküman ele geçirilen 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorgulanmaya başlandı.
Adıyaman'da Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı
Adıyaman'da, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
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