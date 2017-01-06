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Adıyaman'da Deaş Operasyonu 6 Gözaltı

Adıyaman'da Deaş Operasyonu 6 Gözaltı

Adıyaman'da, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da Deaş Operasyonu 6 Gözaltı

Adıyaman'da, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat polisleri eşliğinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Evlerinde arama yapılan ve bazı örgütsel döküman ele geçirilen 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorgulanmaya başlandı.

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