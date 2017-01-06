Adıyaman'da Daeş Operasyonu: 6 Gözaltı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri DAEŞ ile ilişkili olabileceği gerekçesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı.



Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde il merkezinde bulunan 6 farklı adrese terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenledi. Operasyon düzenleyen polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.



Operasyonda gözaltına alınan A.P., M.P., H.A., M.Ç., A.P., K.K. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar daha sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN